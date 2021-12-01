أكثر من 5 ملايين 231 ألف وفيات كورونا عالميا

ذكر موقع وورلد ميترز الأمريكي وفق آخر إحصائياته أن فيروس كورونا أودى بحياة أكثر من 5 ملايين 231 ألف شخص حول العالم منذ بدء تفشيه في كانون الأول عام 2019.

كما وصل إجمالي الإصابات بالفيروس حول العالم لغاية الآن إلى 262962710 إصابة، وإجمالي الوفيات إلى 5231762 حالة، بينما بلغ إجمالي حالات التعافي من الإصابة 237420848 حالة.

ولا تزال الولايات المتحدة تتصدر الدول الأكثر تضررا من الفيروس من حيث الإصابات والوفيات بتسجيلها 802528 حالة وفاة من أصل 49385936 إصابة، تليها الهند مع تسجيلها 469056 حالة وفاة من أصل 34595573 إصابة، ثم البرازيل ثالثا بتسجيلها 614681 حالة وفاة من أصل 22094459 إصابة.