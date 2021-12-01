أمسية شعرية في المركز الثقافي بالقامشلي

أقام المركز الثقافي العربي في القامشلي أمسية شعرية في حفل اختتام فعالية أيام الثقافة السورية ٢٠٢١ بمشاركة ستة من شعراء وأدباء المدينة ألقوا قصائد تنوعت بين الشعر العامودي والمحكي والنثر، حيث بينت الأديبة فائزة القادري مديرة المركز أهمية هذه الأمسيات الأدبية بصورة مستمرة لتقديم رسائل تعبر عن هموم وأحاسيس ووجدان المواطن وهموم الوطن وضرورة الاهتمام بالحالة الثقافية في المدينة وتشجيع مبادرات الشباب التي أغنت هذه الأمسية، وبمشاركة لها ألقت خلالها قصيدتين من الشعر المحكي والنثر.

وتميزت هذه الأمسية بتنوع القصائد الملقاة لعدد من شعراء الجزيرة السورية، سالم شاهين وحواس العلي ونورالدين الولداوي، ومن الشعراء الشباب فايز العساف وأماني سليمان، تنوعت قصائدهم بين الشعر الفصيح العامودي والمحكي والنثر الأدبي، وقدموا نتاج الشعر الجزراوي الراقي، بمواضيع وطنية وإنسانية واجتماعية، وسط حضور كبير ونوعي معظمه من الشباب والشابات.

الحسكة – علا محفوض