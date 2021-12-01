البطريرك يازجي يؤكد العالم العربي يجب أن يبقى يداً واحدة

أكد بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للروم الأرثوذكس يوحنا العاشر يازجي أن العالم العربي يجب أن يبقى يداً واحدة لما فيه خير إنسانه والحفاظ على وجوده ومصالحه وحضارته.

ونوه البطريرك يازجي خلال زيارة قام بها لسفارة سورية في أبو ظبي بالإمارات العربية المتحدة يرافقه الأسقف غريغوريوس خوري بصمود الشعب السوري وتماسكه وثباته في وطنه رغم الصعوبات والتحديات مشدداً على “أن رسالة البطريركية واضحة وهي رسالة المحبة والثبات في الأرض والعيش الواحد بين جميع أبناء الوطن”.

وعبر البطريرك يازجي عن سعادته بوجوده في مقر السفارة ووجود بعض سفراء الدول العربية الشقيقة خلال اللقاء.

من جهته رحب القائم بأعمال سفارة سورية في أبو ظبي غسان عباس بالبطريرك يازجي متمنياً أن تكون زيارته إلى الإمارات مصدر تحفيز وتشجيع لأبناء الجالية فيها.

حضر اللقاء سفير لبنان في الإمارات فؤاد دندن وسفير مصر شريف البديوى والقائم بأعمال دولة فلسطين المستشار الأول حمدان النزال والقنصل العام السوري كنان زهر الدين وبعض أبناء الجالية السورية في الإمارات.