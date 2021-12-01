صباغ لـ تالاربشتي: مواصلة تطوير علاقات التعاون الثنائية لتشمل كل المجالات

أكد رئيس مجلس الشعب حموده صباغ عمق ومتانة العلاقات الثنائية المتجذرة والمتجددة على الدوام بين سورية وإيران والتي ساعدتهما على مواجهة مختلف التحديات والمخططات ضدهما.

وبين صباغ خلال لقائه اليوم عزت الله أكبر تالاربشتي رئيس اللجنة الصناعية ومحمد رضا بور ابراهيمي رئيس اللجنة الاقتصادية في مجلس الشورى الإسلامي الإيراني والوفد المرافق أهمية مواصلة العمل لتطوير وتوسيع العلاقات بين البلدين لتشمل كل الأصعدة مشيراً إلى ضرورة تبادل الخبرات في المجال البرلماني والاقتصادي بما يعود بالفائدة على الشعبين السوري والإيراني.

بدوره أشار عزت الله أكبر إلى ضرورة زيادة التعاون بين الجانبين ولا سيما في المجال الصناعي والاقتصادي وتفعيل تبادل الصادرات مؤكداً استعداد الجانب الإيراني الكامل للمساعدة وتبادل الخبرات لتطوير الصناعات السورية ودعم الاستيراد منها وإنشاء خطوط إنتاج داخل سورية ما يزيد من صادراتها للكثير من الدول.