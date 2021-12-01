فرقة إنانا السورية تشارك في افتتاح كأس العرب 2021

اختيرت فرقة إنانا السورية للمسرح الراقص لتفتتح فعاليات كأس العرب 2021 المقامة في دولة قطر، بمشاركة 16 منتخباً ضمن 4 مجموعات.

فبعد تجارب أداء عالية المستوى، ووفقاً لمعايير عالية جداً وقع الاختيار على إنانا من بين عدة فرق من كل أنحاء العالم.

وتعتبر فرقة إنانا السورية من أشهر الفرق العربية التي شقت طريقها نحو العالمية، حيث ستفتتح الحفل بمشاركة 220 راقصاً وراقصة من سوريا، روسيا، أوكرانيا، بيلا روسيا، اليابان وأذربيجان.

يذكر أن اسم “إنانا” مرتبط بآلهة الحب والفن والخصب عند الشعوب القديمة في سوريا، وهو ذات الاسم الذي اختاره مؤسسو هذه الفرقة المسرحية الراقصة بداية تأسيسها عام 1999، لتحمل معها رسالة الحب السورية وتقدمها على خشبات المسرح العربي والعالمي.