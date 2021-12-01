قوى فلسطينية: انتصارات سورية ركن أساسي بمحور المقاومة

أشار تحالف القوى الفلسطينية في لبنان، إلى أن الانتصارات التي حققتها سورية في مواجهة الحرب الكونية التي شنت عليها تعد ركناً أساسياً في محور المقاومة ودفاعاً عن قضايا الأمة المشروعة.

ونوه وفد التحالف خلال مباحثات أجراها مع سفير سورية في لبنان علي عبد الكريم في مقر السفارة بمواقف سورية الحاضنة والداعمة للشعب الفلسطيني وقضيته المركزية ومقاومته الباسلة وبصمود سورية في وجه المخططات التآمرية للإمبريالية الأميركية وحليفها الكيان الصهيوني الغاصب وأدواتهما في المنطقة.

كما تناولت المباحثات بين الجانبين آخر التطورات والمستجدات السياسية المتعلقة بالقضية الفلسطينية ودعمها والتطورات في المنطقة.