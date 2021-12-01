ماليزيا ترفض المنتخب “الإسرائيلي” للسكواش والاتحاد الدولي للعبة يتصرف

ألغيت بطولة العالم للسكواش التي كانت مقررة في ماليزيا، بعدما رفضت السلطات أن تمنح تأشيرات دخول للرياضيين “الإسرائيليين”، وفقا للاتحاد الدولي للعبة.

وتمسكت ماليزيا التي لا تقيم علاقات دبلوماسية مع الكيان الصهيوني، بموقفها ومنعت في أكثر من مرة دخول الرياضيين “الإسرائيليين” إلى أراضيها.

وأشار الاتحاد “الإسرائيلي” للسكواش إلى أنه سيلجأ لمحكمة التحكيم الرياضي في سويسرا إذا لم يقدم الاتحاد الدولي حلاً.

وأورد الاتحاد الدولي للسكواش بأن إلغاء البطولة مرتبط أيضاً بالمتحورة الجديدة لفيروس كورونا “أوميكرون” والتي تهدد بتعطيل الرحلات الجوية إلى ماليزيا التي حلت بدلاً من نيوزيلندا في استضافة الحدث في وقت سابق من هذا العام، بسبب قيود السفر المرتبطة بالجائحة.

يذكر أنه كان من المقرر أن تقام بطولة العالم للرجال في العاصمة الماليزية كوالالمبور بين 7 و12 كانون الأول، ولكن الاتحاد الدولي للعبة اتخذ قرار إلغائها بسبب “احتمال عدم تمكن بعض الدول من المشاركة لعدم تأكيد إصدار التأشيرات”.