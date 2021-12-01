منخفض جوي يؤثر على درجات الحرارة

يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتصبح حول معدلاتها نتيجة تأثر البلاد بامتداد منخفض جوي مرفق بكتلة هوائية باردة في طبقات الجو كافة.

وبحسب توقعات المديرية العامة للأرصاد الجوية، يكون الجو متقلباً بين الغائم جزئياً والغائم الماطر على فترات، ويكون الهطل غزيراً ومصحوباً بالرعد أحياناً، وخاصة في المنطقة الساحلية.

وبالنسبة للرياح، بينت المديرية بأنها غربية إلى جنوبية غربية معتدلة مع هبات شديدة تتجاوز سرعتها 80 كيلومتراً في الساعة بعدة مناطق، والبحر عالي إلى متوسط ارتفاع الموج مساء.

في السياق، نقلت وكالة سانا عن المتنبئ الجوي كناز كيوان أنه نتيجة تأثر المنطقة بامتداد منخفض جوي مرفق بكتلة هوائية باردة، بدأت حركة الرياح بالنشاط منذ مساء أمس، ومن المتوقع ازدياد نشاط سرعة الرياح اليوم حتى ساعات المساء مع هبات شديدة تتجاوز 80 كم/سا وخاصة في المناطق الغربية والوسطى والجنوبية وبدءاً من يوم الخميس تعود الرياح للاستقرار مع أجواء باردة ليلاً.