آخر حصيلة لوفيات وإصابات كورونا عالميا

حصد فيروس كورونا أرواح أكثر من 5 ملايين و240 ألف شخص حول العالم منذ بدء تفشيه في كانون الأول عام 2019.

ووفقا لآخر إحصائيات موقع وورلد ميترز الأمريكي، فإن إجمالي الإصابات بالفيروس حول العالم وصل لغاية الآن إلى 263671927 إصابة، وإجمالي الوفيات إلى 5240705 حالات، بينما بلغ إجمالي حالات التعافي من الإصابة 237952801 حالة.

ولا تزال الولايات المتحدة تتصدر الدول الاكثر تضررا من الفيروس من حيث الإصابات والوفيات بتسجيلها 804587 حالة وفاة من أصل 49549860 إصابة، تليها الهند مع تسجيلها 469532 حالة وفاة من أصل 34605349 إصابة، ثم البرازيل ثالثا بتسجيلها 614964 حالة وفاة من أصل 22105872 إصابة.