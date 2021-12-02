أمطار متفاوتة الغزارة أعلاها 33مم في القدموس

شهدت أغلب المحافظات خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية هطولات مطرية متفاوتة الغزارة سجل أعلاها 33 مم بالقدموس في طرطوس.

وذكرت نشرة مشروع الاستمطار الصادرة عن وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي أن نسب الهطل كانت في دمشق وريفها في الحرمون 2 مم وسرغايا 1 مم، وفي محافظة السويداء سجلت في عين العرب 18 مم وصلخد 9 مم والسويداء 8 مم وشهبا 6 مم والصورة 1 مم، وفي محافظة درعا سجلت في بصرى 6 مم ونوى وتل شهاب 5 مم وازرع ودرعا 4 مم والمسيفرة 3 مم، وفي محافظة القنيطرة سجلت في حضر 7 مم والقنيطرة 3 مم، وفي محافظة حمص وصلت إلى 23 مم في تلكلخ وقلعة الحصن 17 مم والعريضة 16 مم وشين 14 مم والناصرة 4 مم ومرمريتا 3 مم وتلدو 1 مم .

وفي محافظة حماة وصلت في مصياف إلى 30 مم ووادي العيون 25 مم وعين حلاقيم 24 مم والرصافة 20 مم وربعو 15 مم وصوران 3 مم والسعن 2 مم وعقيربات 1 مم وفي الغاب سجلت في شطحة وعين الكروم 15 مم والكريم 5 مم وأفاميا 4 مم، أما في محافظة طرطوس فكانت في القدموس 33 مم وحمام واصل 19 مم والشيخ بدر 16 مم ودريكيش 8 مم وبانياس 7 مم ومشتى الحلو وصافيتا 6 مم وطرطوس 2 مم.

وفي محافظة اللاذقية سجلت في القطيلبية 13 مم والقرداحة 6 مم والحفة 5 مم وبوقا 4 مم وكسب 2 مم و واللاذقية والبهلولية 1 مم، بينما في محافظة إدلب سجلت في خان شيخون 1 مم، وفي محافظة حلب سجلت في عين العرب الشمالية 5 مم ومنبج 2 مم .

وفي محافظة الحسكة كانت في المالكية 6 مم والزهيرية وهيمو والدرباسية 5 مم والقامشلي 2 مم.