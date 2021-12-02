النقل تنجز الربط بين عدرا الصناعية وشبكة السكك الحديدية تمهيداً لوصول أول قطار إليها

البعث ميديا || ميس خليل

أنجزت كوادر مؤسستي الخطوط الحديدية السورية، وإنشاء الخطوط أعمال الربط السككي لمدينة عدرا الصناعية عبر إعادة صيانة وتأهيل التفريعة السككية من الضمير إلى عدرا على امتداد 16 كم كان منها 5 كم منزوعة السلالم ومتضررة كلياً، وبسعة ثلاثة خطوط داخل المحطة لمسافة 650 م كل خط .

وزير النقل المهندس زهير خزيّم وخلال جولة تفقدية له على المشروع اطلع على مراحل العمل من بداية المسار في محطة الضمير وصولاً إلى محطة عدرا والجهود الجبّارة التي تمت على مدى الأشهر السابقة لإعادة الحياة لهذا الخط الحيوي الهام موجهاً التحية والتقدير لجهودهم وتقديم الحوافز والمكافآت لتميزهم في إنجاز هذا العمل بمهنية وضمن البرنامج الزمني المخطط له .

وأشار خزيّم إلى الأهمية التي يشكلها عودة حركة النقل عبر القطارات من وإلى المدينة الصناعية بعدرا كدافعٍ كبير في دعم مشاريع الصناعيين وخدمة المعامل والمنشآت الموجودة فيها بما يوفره من نقل حجوم كبيرة ومختلفة وبكلفة منخفضة عن بقية أنماط النقل، وخاصةً من مسافات بعيدة من محطات ومراكز الإنتاج المختلفة وحركة الاستيراد والتصدير عبر الموانئ السورية ، الأمر الذي يعول عليه خفض تكاليف الإنتاج والتشغيل وخدمة الصناعيين والمستثمرين.