حالة الطقس لليومين القادمين

تميل درجات الحرارة للانخفاض مع بقائها حول معدلاتها نتيجة تأثر البلاد بامتداد مرتفع جوي في طبقات الجو كافة.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها اليوم أن يكون الجو اليوم بين الصحو والغائم جزئيا بشكل عام وباردا ليلا في أغلب المناطق محذرة من تشكل الضباب في بعض المناطق الداخلية والرياح شمالية غربية بين الخفيفة والمعتدلة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وتبقى درجات الحرارة غدا حول معدلاتها أو أدنى بقليل ويكون الجو بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام وباردا ليلا، محذرة من تشكل الضباب في بعض المناطق الداخلية.