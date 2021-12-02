سورية تشارك بالمؤتمر السنوي لـ “أيوفي” في البحرين

شارك وفد من سورية برئاسة حاكم مصرف سورية المركزي الدكتور محمد عصام هزيمه في المؤتمر السنوي لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية “أيوفي” الذي بدأ في العاصمة البحرينية المنامة أمس وذلك تلبية لدعوة من قبلها للمركزي والمصارف الإسلامية السورية.

وأشار المركزي في بيان له اليوم إلى أهمية المشاركة السورية بهذا المؤتمر الذي يستمر على مدى يومين بعد إثبات التطور الذي حققته المصارف الإسلامية في سورية خلال فترة عملها المستمرة لما يزيد عن أربعة عشر عاما، حيث تعتبر الأيوفي من أبرز المنظمات الدولية الداعمة للمؤسسات المالية الإسلامية إضافة لما أظهره المنظمون من الترحيب العربي بعودة سورية للمشاركات الفعالة في اللقاءات والمؤتمرات الدولية والعربية.