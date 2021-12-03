لجنة المحروقات تمهل محطات الوقود لدفع المستحقات 

أمهلت لجنة المحروقات، خلال اجتماعها أمس، أصحاب محطات الوقود وشركات النقل المخالفة، مدة شهر ، لاستكمال دفع المستحقات والغرامات المالية المترتبة عليها تحت طائلة المساءلة القانونية، وفق القوانين والأنظمة النافذة، وذلك على خلفية مخالفات استجرار مادة المازوت من قبل باصات البولمان، ووفق كتاب الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش.

كما قررت اللجنة توزيع باصات البولمان العاملة على خطوط النقل خارج المدينة على محطات الوقود الموجودة على طريق حلب دمشق الدولي وتوزيع المحروقات عليها بالتساوي.

وقررت اللجنة تحديد كميات إضافية من مادة المازوت الزراعي لدعم هذا القطاع بالتزامن مع بدء الموسم الشتوي.

وبين مدير محروقات حلب، المهندس عبد الإله ندمان، أن عدد البطاقات الإلكترونية بالمحافظة وصل إلى /809320/ بطاقة، منها /641597/ بطاقة أسرية، و/167723/ بطاقة آليات.

حلب – معن الغادري