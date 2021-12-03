مهرجان للتسوق في الزبداني

تقيم غرفة صناعة دمشق وريفها وغرفة تجارة ريف دمشق ومجلس مدينة الزبداني مهرجان التسوق صنع في سورية، في صالة جمعية البر و الإحسان في ساحة المهرجان بمدينة الزبداني الذي بدأ أمس ويستمر لغاية يوم الأربعاء القادم.

وبين رئيس مجلس مدينة الزبداني المهندس باسل الدالاتي “للبعث ميديا” أن المجلس قام بتجهيز قاعات العرض وقدم كافة التسهيلات للصناعيين والتجار العارضين من أجل الافتتاح، مشيراً إلى أن المهرجان يأتي في ظروف اقتصادية صعبة على المواطنين، وستكون الأسعار مخفضة، وهناك حسومات كبيرة على كافة المعروضات.

ريف دمشق- عبد الرحمن جاويش