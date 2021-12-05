أكثر من 300 مليون ليرة قيمة دعم الري الحديث

بلغ حجم الدعم المُقدم إلى الفلاحين عبر المشروع الوطني للتحول للري الحديث بمحافظة حلب أكثر من 300 مليون ليرة سورية في بداية انطلاقة المشروع.

وأوضح مدير المشروع بحلب، المهندس حسين العلي، أن وزارة الزراعة أعادت العمل بالمشروع الوطني للتحول للري الحديث، بهدف دعم المزارعين ومنحهم شبكات ري حديثة لما لها من ميزات في توفير المياه، واختصار النفقات، وزيادة الإنتاج، لافتاً إلى أن المشروع مستمر في تلقي طلبات الإخوة الفلاحين الراغبين بالحصول على تلك الشبكات، من خلال آلية الإقراض للمزارعين الراغبين بتنفيذ المشروع في أراضيهم.

وبيّن مدير المشروع أن آلية الإقراض تتم عبر خيارين، الأول نقداً حيث يتحمل المستفيد 50 % من قيمة الشبكة و 50 % يتحملها صندوق المشروع، والثاني قرضاً يتحمل المستفيد 60 % من قيمة الشبكة و 40% يتحملها صندوق المشروع، مشيراً إلى أن هناك خطة طموحة للعام القادم وفق الإمكانيات المتاحة.

حلب – معن الغادري