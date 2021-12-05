الكشف عن جريمة قتل الشاب العشريني في حي السكري بحلب

بمتابعة واهتمام من المحامي العام الأول في حلب، القاضي المستشار عمار موالدي، وقاضي التحقيق الثامن عبد الله الحسين، وبالتعاون مع قسم شرطة السكري، تم الكشف عن ملابسات الجريمة المروعة التي حدثت في حي السكري قبل حوالي شهر ونصف، وراح ضحيتها شاب في عقده الثاني.

وكشفت التحقيقات الأولية عن قيام القاتل بمعاونة أحد الأشخاص باستدراج المغدور إلى منزله والقيام بقتله بهدف سرقة موبايله وما بحوزته من مال ومصاغ، ودفنه ضمن حفرة ضمن منزله وتغطيتها بالاسمنت.

وبعد جهود كبيرة بذلها التحقيق وعناصر شرطة السكري تم إلقاء القبض على القاتل ومساعده واعترفا بما ارتكبا بقصد السرقة، كما أعطي الإذن بانتشال جثة المغدور من منزل القاتل وتسليمها لذويه أصولاً، ومازالت التحقيقات جارية مع القاتل ومساعده تمهيداً لتقديمهما إلى القضاء المختص لينالا جزاء ما اقترفت أيديهما.

حلب – معن الغادري