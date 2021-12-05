٩٥٤ مليوناً لتأهيل مدارس بالقنيطرة

تواصل مديرية الخدمات الفنية بمحافظة القنيطرة إعادة تأهيل المدارس المتضررة جراء الإرهاب؛ وبناء مدارس جديدة على أرض المحافظة، وفي تجمعات أبناء محافظة القنيطرة بريف دمشق.

وذكرت مديرة الخدمات الفنية بالقنيطرة المهندسة حمدة عرقاوي أنه تمّ إنجاز تأهيل مدرسة في خان أرنبة تضم (12 ) قاعة صفية وملحقاتها بتكلفة تتجاوز (121 ) مليون ليرة؛ ومدرسة بتجمع الكسوة الشرقي بريف دمشق؛ تضم (21 ) قاعة صفية وملحقاتها بتكلفة تتجاوز ( 207 ) ملايين ليرة؛ ومتابعة بناء ملحق لمدرسة الشهيد هاني قويدر ببلدة خان أرنبة بكلفة تقديرية تبلغ ( 185) مليون ليرة.

وأوضحت عرقاوي أن المديرية انتهت من أعمال تأهيل ملحق مدرسة الشهيد يحيى يعسوف ببلدة حضر ويضم ( 6 ) قاعات صفية وملحقاتها بتكلفة ( 59 ) مليون ليرة؛ إضافة لتأهيل وصيانة ملحق مدرسة الشهيد إسماعيل موسى بقرية عين عيشة بكلفة (71 ) مليون ليرة؛ لافتة إلى المباشرة بأعمال بناء ملحق مدرسة الشهيد رامي محيرس في قرية كوم محيرس بواقع ( 6 ) قاعات صفية؛ بتكلفة تقديرية تبلغ (311 ) مليون ليرة.

القنيطرة – محمد غالب حسين