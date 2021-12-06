إدلب.. الاحتلال التركي يدخل رتل أسلحة لدعم الإرهابيين

ذكرت مصادر محلية في محافظة إدلب أن قوات الاحتلال التركي أدخلت دفعة جديدة من الشاحنات المحملة بمعدات لوجستية وذخائر وأسلحة وكتل إسمنتية عبر معبر باب الهوى الحدودي مع تركيا إلى مرتزقتها الإرهابيين في منطقة جبل الزاوية ومحيطها.

ويأتي الدعم المتواصل الذي تتلقاه التنظيمات الإرهابية بزعامة تنظيم جبهة النصرة المدرج على لائحة الإرهاب الدولية من قبل النظام التركي في إطار تنفيذ المخططات العدوانية للنظام الإخواني ضد السوريين حيث تتضمن تلك التعزيزات بحسب المصادر أسلحة نوعية لاستخدامها في الاعتداء على نقاط الجيش العربي السوري والقرى والبلدات الآمنة في أرياف إدلب وحماة واللاذقية.