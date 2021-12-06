الخارجية الروسية: الاجتماع المقبل للدول الضامنة لأستانا في غضون أسابيع قليلة

ذكر سيرغي لافروف وزير الخارجية الروسي، أن الاجتماع المقبل للدول الضامنة وفق صيغة أستانا حول سورية سيعقد في غضون أسابيع قليلة.

ونقلت وكالة سبوتنيك عن لافروف قوله اليوم في إفادة صحفية إن الاجتماع المقبل لعملية أستانا يجري الإعداد لعقده في العاصمة الكازاخية نورسلطان في الأسابيع القليلة المقبلة وسيشارك فيه مراقبون من الدول العربية.

وكان وزير خارجية كازاخستان مختار تلوبردي أعلن الشهر الماضي أن الجولة الجديدة من المحادثات وفق صيغة أستانا حول سورية ستعقد أواسط كانون الأول في نورسلطان.