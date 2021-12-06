اللب السوري تسلية وفوائد عديدة أيضاً

فوائد اللب السوري عديدة، وقد تبدو بذور عباد الشمس صغيرة الحجم ولكنها مغذية للغاية تحتوي على عناصر غذائية متنوعة، تحتاجها أجسامنا لأداء وظائف داخلية مختلفة البذور البيضاء غنية بشكل خاص بفيتامين E والزنك والسيلينيوم. تحمي هذه العناصر الغذائية خلايا الجسم من أضرار الجذور الحرة، وتقلل من خطر الإصابة بالأمراض المزمنة وتعزز المناعة. إلى جانب ذلك ، تحتوي أيضًا على مركبات مثل الأحماض الفينولية والفلافونويد.

فيما يلي بعض الفوائد الصحية لبذور عباد الشمس

تقليل الالتهاب

يمكن أن تقلل بذور عباد الشمس من الالتهابات المسئولة عن العديد من الأمراض المزمنة بما في ذلك أمراض القلب والسكري من النوع الثاني، ووفقًا لدراسة أجريت على 6000 شخص بالغ ، فإن تناول بذور عباد الشمس والبذور الأخرى خمس مرات على الأقل في الأسبوع أدى إلى خفض مستوى البروتين التفاعلي C بنسبة 32 % مقارنة بالآخرين ويُعتقد أن الفوائد المحتملة للبذور ترجع أساسًا إلى وجود فيتامين هـ.

يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب

تحتوي بذور عباد الشمس على مركب يمكنه سد إنزيم يسبب انقباض الأوعية الدموية يمكن أن يؤدي ذلك إلى خفض ضغط الدم عن طريق إرخاء الأوعية الدموية ويمكن أن يقلل أيضًا من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية وتحتوي البذور الصغيرة أيضًا على المغنيسيوم الذي يمكن أن يقلل من ضغط الدم على جدار الشرايين.

جيد للأشخاص الذين يعانون من مرض السكري

يجب على الأشخاص المصابين بمرض السكري دائمًا الحفاظ على مستوى السكر في الدم تحت السيطرة، ويمكن أن تساعد بذور عباد الشمس في ذلك. تم اختبار البذور الصغيرة لتكون فعالة في خفض مستوى السكر في الدم في العديد من الدراسات. قد يؤدي تناول حفنة من البذور يوميًا إلى تقليل نسبة السكر في الدم الصائم بنحو 10 في المائة في غضون ستة أشهر. يحدث هذا أساسًا بسبب حمض الكلوروجينيك المركب في النبات.

دعم جهاز المناعة

تحتوي بذور عباد الشمس على الزنك المعروف بتنشيط حوالي 300 إنزيم في الجسم وتقوية المناعة كما أنها تحتوي على السيلينيوم والفيتامينات الأخرى التي يمكن أن تحارب العدوى وتقوي المناعة بناء المناعة الداخلية مهم لحماية النفس من الأمراض المزمنة.

يقلل من مخاطر الاصابة بالسرطان

السرطان من بين الأسباب الرئيسية للوفيات في جميع أنحاء العالم في حين أنه لا يوجد شيء يمكن أن يمنع نمو الخلايا السرطانية، فإن إجراء تغييرات في النظام الغذائي يمكن أن يقلل بالتأكيد من فرص الإصابة، تحتوي بذور عباد الشمس على بيتا سيتوستيرول، وهو فيتوستيرول يمكن أن يمنع سرطان الثدي يمنع نمو الخلايا السرطانية.

هناك العديد من العناصر الغذائية الأخرى الموجودة في بذور عباد الشمس والتي يمكن أن تساعد في نفس الشيء كما أن تناول هذه البذور يقلل أيضًا من فرص الإصابة بسرطان القولون.

يقلل الكوليسترول

يمكن أن يقلل محتوى الألياف في بذور عباد الشمس من مستوى الكوليسترول الضار أو الكوليسترول الضار في الدم. بصرف النظر عن ذلك ، فإن الكمية العالية من النياسين أو فيتامين B3 تساعد أيضًا في تقليل مستوى الكوليسترول وفيتامين B5 يزيد من نسبة الكوليسترول الحميد.

يعزز وظائف المخ

إذا كنت تبحث عن تعزيز وظائف عقلك وزيادة التركيز ، يمكن أن تكون بذور عباد الشمس إضافة رائعة لنظامك الغذائي. يمكن أن يؤدي وجود فيتامين ب 6 فيه إلى تحسين المزاج والتركيز وتقوية الذاكرة. حتى أنه يساعد في تخفيف أعراض متلازمة ما قبل الحيض.

جيد للبشرة

كما أن الخصائص المضادة للبكتيريا والفطريات لهذه البذور تمنع العدوى وتحافظ على بشرتك نظيفة وخالية من حب الشباب، تساعد أحماض الأوليك واللينوليك الموجودة في بذور عباد الشمس في تكوين الكولاجين. إنها تبطئ عملية الشيخوخة وتقلل من الشوائب.