هيئة مكتب التعليم العالي تعقد اجتماعها في حماة

انعقد اجتماع هيئة مكتب التعليم العالي المركزي في كلية الطب البيطري بجامعة حماة، برئاسة عضو القيادة المركزية لحزب البعث العربي الاشتراكي رئيس مكتب التعليم العالي الرفيق الدكتور محسن بلال.

واستهل الرفيق بلال حديثه عن الواقع السياسي الداخلي والخارجي وعودة الدولة العربية عن سياساتها وأن هذه العودة تعتبر دليلاً واضحاً على انتصارات الجيش العربي السوري بقيادة الأمين العام للحزب الرفيق الدكتور بشار الأسد رئيس الجمهورية، وأشار إلى صمود القطاع التعليمي واستمرار الجامعات في مسيرتهم العلمية والتعليمية والبحثية والمجتمعية رغم الحرب الظالمة والحصار الجائر المفروض على سورية متحدية الحرب وتداعياتها.

كما نوّه الرفيق بلال إلى ضرورة مواجهة المشكلات التي تعاني منها الجامعات الحكومية من نقصٍ في الكوادر التدريسية والكتب بالتوازي مع الزيادة الكبيرة لأعداد الطلاب، مؤكداً طرح خطط مدروسة للمشكلات المطروحة للعمل على مناقشتها ومعالجتها بأسرع وقت وضرورة وضع ورقة عمل نوعية لكل الرؤى والحلول المقترحة لتطوير واقع التعليم العالي.

بدوره وزير التعليم العالي الرفيق الدكتور بسام إبراهيم استعرض واقع الجامعات وآخر المستجدات كإحداث كلية الهندسة الجيوماتية في جامعة تشرين وقسم التشخيص الشعاعي في جامعة دمشق وافتتاح خمسة اختصاصات جديدة للدراسات العليا في جامعة البعث، مبيناً أن الوزارة لديها ٧٢٠٠ فرصة عمل يتم التنسيق عليها مع وزارة التنمية الإدارية، وأن مجلس الشعب رفع مشروع هيئة الجودة والاعتمادية إلى مقام رئاسة الجمهورية لإقراره.

وتركزت مداخلات أعضاء هيئة المكتب حول دعم مفهوم المشاريع الصغيرة لدى الطلبة وتدريبهم عملياً لإدخالهم سوق العمل وإعادة المخيمات الإنتاجية والإشارة إلى خلل في إدارة بعض الكليات ونقص المحروقات وانقطاع الكهرباء في المدن الجامعية، وطرحت مشكلة فقدان الأوراق الثبوتية الجامعية لطلاب جامعة الفرات وفرض إعادتهم للسنوات الأولى.