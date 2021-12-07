القامشلي.. “قسد” تقمع تجمعاً لأهالي القاصرين المختطفين لديها

قمعت ميليشيا “قسد” المرتبطة بالاحتلال الأمريكي مجموعة من أهالي القاصرين المختطفين لديها عند تجمعهم للمشاركة بوقفة احتجاجية كان من المفروض إقامتها أمام مبنى “اليونسيف” في حي السياحي بالقامشلي.

وذكرت مصادر محلية من القامشلي لـ”سانا” أن “مجموعات مسلحة تابعة لميليشيا “قسد” طوقت شارع السياحي في القامشلي وأغلقت جميع المنافذ المؤدية إليه وعمدت إلى ضرب الأهالي المجتمعين بهدف إقامة وقفة احتجاجية ضد خطف الميليشيا أمس أكثر من 50 قاصراً كما عمد المسلحون إلى تكسير عدد من جوالات الأهالي المجتمعين وتفريقهم بالقوة.