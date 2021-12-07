تأهيل مقسم نبع الصخر

أنجز فرع الاتصالات بمحافظة القنيطرة إعادة تأهيل مركز هاتف نبع الصخر الذي تعرّض للسرقة والعبث والتخريب من العصابات الإرهابية المسلحة.

وذكر مدير فرع الاتصالات بالقنيطرة المهندس عدنان بكر أن الأعمال تضمّنت مدّ كبل ضوئي من مركز نبع الصخر إلى المخدم الرئيسي بفرع الاتصالات بمدينة البعث؛ وتأهيل الشبكة الداخلية بنبع الصخر ومزارع كمونية والمنيطحات والمربعات ومجدولية التي يغذيها المركز؛ إضافة لتأمين التجهيزات الفنية والكهربائية والإلكترونية وتركيبها في المركز الذي تبلغ سعته (١٩٢٠) خطاً هاتفياً؛ ونصب برج هوائي للمقسم بارتفاع أربعين متراً؛ وتبلغ الكلفة التقديرية اللازمة لاستثمار المقسم حوالي (٣٥٠) مليوناً.

وأشار البكر لاستثمار المركز الهاتفي وتشغيله مع بداية العام الجديد.

القنيطرة – محمد غالب حسين