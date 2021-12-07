ريف دير الزور.. الاحتلال الأمريكي يخطف عدداً من المدنيين

قامت قوات الاحتلال الأمريكي بعملية إنزال جوي في بلدة الشحيل بريف دير الزور الشرقي واختطفت على إثرها عدداً من المدنيين.

وذكرت مصادر محلية لـ سانا أن طائرات مروحية للاحتلال الأمريكي نفذت خلال الساعات الماضية عملية إنزال جوي بمساندة مجموعة من مسلحي ميليشيا “قسد” المرتبطة بها على بعض المنازل في بلدة الشحيل بريف دير الزور واختطفت عدداً من المدنيين واقتادتهم إلى جهة مجهولة.

وأشارت المصادر إلى أن قوات الاحتلال الأمريكي أقدمت أيضاً على تدمير المنازل التي داهمتها.