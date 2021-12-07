صور تظهر استهداف العدوان لحاويات محمّلة بمواد غذائية في ميناء اللاذقية
أظهرت صور موقع العدوان الإسرائيلي على ساحة الحاويات في مرفأ اللاذقية أن الاضرار التي لحقت في الحاويات معظمها يحمل مواد غذائية، وذلك بعد إخماد الحريق الناجم عن العدوان الذي أسفر عن أضرار مادية في عدد من الحاويات دون وجود أي إصابات.
وكان رجال فوج إطفاء اللاذقية والدفاع المدني والإسعاف قد حضروا مباشرة الى الموقع فور وقوع العدوان وتعاملوا بحرفية عالية مع الحريق
وصولاً لإخماده وتبريده.
وكان كيان الاحتلال الإسرائيلي قد نفذ فجر اليوم عدواناً صاروخياً من اتجاه البحر المتوسط جنوب غرب اللاذقية مستهدفاً ساحة الحاويات في ميناء اللاذقية التجاري.
البعث ميديا- اللاذقية – مروان حويجة