صور تظهر استهداف العدوان لحاويات محمّلة بمواد غذائية في ميناء اللاذقية

أظهرت صور موقع العدوان الإسرائيلي على ساحة الحاويات في مرفأ اللاذقية أن الاضرار التي لحقت في الحاويات معظمها يحمل مواد غذائية، وذلك بعد إخماد الحريق الناجم عن العدوان الذي أسفر عن أضرار مادية في عدد من الحاويات دون وجود أي إصابات.