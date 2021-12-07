قريبا تشغيل محطات التدفئة وجهوداً كبيرة لإدارة تجمع مشروع دمر

المهندس عثمان رباح مدير التجمع أكد / للبعث ميديا / أن هناك متابعة مستمرة ودعم غير محدود من قبل محافظ دمشق المهندس عادل العلبي للتجمع لتحقيق أهدافه وتقديم خدمات جديدة باتت ضرورية بحكم العدد الكبير من المواطنين الذين يتم تخديمهم والحاجة الفعلية لها حيث أن هناك استجابة سريعة للشكاوى المقدمة وتتم معالجتها ويتم وضع خطط خدمية جديدة بشكل دائم قبل الادارة وتنفذ بالتعاون مع الجهات الأخرى في المشروع وهذا التعاون والتشاركية حققا أعمالا مهمة على مختلف مجالات العمل منوها الى أن كل ما يقدم من مقترحات تتم دراستها وتطبيق المفيد منها.

وأضاف سيتم قريبا مع البدء بتشغيل محطات التدفئة الحرارية الستة في المشروع بعد أن تم تأمين مادة المازوت وسيترافق التشغيل مع تشغيل للكهرباء لمدة أربعة ساعات وبدون تقديم خدمة المياه الساخنة بعد أن تم أخذ موافقة أكثرية هيئة الشاغلين لتخفيف كلفة التشغيل عليهم منوها الى انه تم البدء بتقليم الاشجار وزراعة اشجار جديدة بالتعاون مع مديرية الحدائق وقامت ادارة التجمع بتأمين كل مستلزمات العمل.