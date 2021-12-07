مباحثات سورية بولندية للتعاون بمجال التحول الرقمي وتقانة المعلومات

التقى وزير الاتصالات والتقانة المهندس إياد الخطيب الممثل السامي لرئيس الوزراء البولندي للسياسة الرقمية الأوروبية كريستوف شوبيرت، وبحث معه سبل التعاون بين الجانبين لجهة تعزيز البنية التحتية الرقمية وتبادل الخبرات، وإمكانيات التعاون بين وزارة الاتصالات والتقانة في سورية والجهات المعنية بالحكومة البولندية، وذلك خلال اللقاء الذي عقد على هامش المنتدى السادس عشر لحوكمة الإنترنت في مدينة كاتوفيتسه البولندية.

وأشار الخطيب إلى أن سورية تقوم باستثمار كل الإمكانيات المتاحة لديها لتعزيز وتطوير البنية التحتية الرقمية والتشريعات الملائمة لها على الرغم من الإجراءات القسرية الأحادية الجانب المفروضة عليها موجها الدعوة للجانب البولندي لزيارة سورية والاطلاع على الإنجازات التي تحققت حتى الآن وبحث آفاق التعاون المشترك ضمن الأطر المتاحة.

من جانبه قدم شوبيرت عرضا عن الجهود التي تقوم بها بولندا لتعزيز البنية التحية الرقمية وعزمها على تبادل الخبرات مع الدول الأخرى والاستفادة منها وهو أحد أهداف المنتدى موجها الشكر للوزير الخطيب على دعوته لزيارة سورية وانه سيتم التنسيق بشأنها مستقبلاً من خلال القنوات الدبلوماسية.

حضر اللقاء سفير سورية في بولندا رضوان لطف والدكتور أنس دهبية المدير العام للهيئة الوطنية لخدمات الشبكة.