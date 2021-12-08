أكثر من 5 ملايين و285 ألف وفيات كورونا عالميا

أودى فيروس كورونا بحياة أكثر من 5 ملايين 285 ألف شخص حول العالم منذ بدء تفشيه في كانون الأول عام 2019.

ووفق آخر إحصائيات موقع وورلد ميترز الأمريكي، وصل إجمالي الإصابات بالفيروس حول العالم لغاية الآن إلى 267279869 إصابات، وإجمالي الوفيات إلى 5285199 حالة، بينما بلغ إجمالي حالات التعافي من الإصابة 240694072 حالة.

ولا تزال الولايات المتحدة تتصدر الدول الأكثر تضررا من الفيروس من حيث الإصابات والوفيات بتسجيلها 811617 حالة وفاة من أصل 50234703 إصابة، تليها الهند مع تسجيلها 473757 حالة وفاة من أصل 34656506 إصابة، ثم البرازيل ثالثا بتسجيلها 616018 حالة وفاة من أصل 22157726 إصابة.