ألمانيا.. أولاف شولتز مستشاراً جديداً

بعدحقبة طويلة من تولي المستشارة السابقة أنغيلا ميركل المنصب لـ 16 عاماً، انتخب البرلمان الألماني (البوندستاغ) اليوم أولاف شولتز السياسي عن الحزب الاشتراكي الديمقراطي مستشارا تاسعا لجمهورية ألمانيا الاتحادية

ونقلت وسائل إعلام ألمانية عن رئيس البوندستاغ بربيل باس قوله إن شولتز الذي شغل منصب نائب المستشار ووزير المالية في حكومة ميركل المنتهية ولايتها حصل على أغلبية واضحة بلغت 395 صوتاً من المشرعين في البرلمان.

وبعد تعيينه رسمياً من قبل الرئيس فرانك فالتر شتاينماير سيؤدي شولتز اليمين الدستوري أمام النواب وبعد الظهر ستسلم ميركل المستشارية إلى الزعيم الجديد.