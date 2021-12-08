إسقاط طائرة تجسس تابعة للنظام السعودي في مأرب

أسقطت القوات المسلحة اليمنية اليوم طائرة تجسس تابعة للنظام السعودي في أجواء محافظة مأرب.

المتحدث باسم القوات المسلحة العميد يحيى سريع قال في بيان اليوم نقله موقع المسيرة نت “تمكنت دفاعاتنا الجوية من إسقاط طائرة تجسسية من طراز “سكان إيغل” أمريكية الصنع أثناء قيامها بأعمال عدائية في أجواء منطقة الجوبة بمحافظة مأرب”.

وأضاف سريع إن عملية إسقاط الطائرة تمت بسلاح مناسب، لافتا إلى أنها تعتبر الطائرة السابعة من النوع نفسه التي تمكنت الدفاعات الجوية اليمنية من إسقاطها خلال هذا العام.

وأكد سريع أن القوات المسلحة اليمنية لن تألو جهدا في القيام بواجبها في حماية أجواء البلاد بكل الوسائل المتاحة والممكنة.