إغلاق الموانئ البحرية حتى إشعار آخر

أعلنت المديرية العامة للموانئ في وزارة النقل اليوم إغلاق كل الموانئ البحرية (الملاحة والصيد).

وبحسب “سانا”، بين المدير العام للموانئ العميد المهندس سامر قبرصلي أنه تم إغلاق كل الموانئ البحرية في المنطقة الساحلية بوجه الملاحة والصيد البحري اعتبارا من ظهر اليوم الأربعاء وحتى إشعار آخر.

ولفت العميد قبرصلي إلى أن القرار جاء نتيجة للظروف الجوية السائدة من اشتداد سرعة الرياح وانخفاض مستوى الرؤية داعياً مسؤولي الموانئ والمخافر التابعة لها إلى إعلام المديرية بأي حوادث طارئة.