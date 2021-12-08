الصحة العالمية: لا شكوك بفعالية اللقاحات ضد «أوميكرون»

استبعدت منظمة الصحة العالمية الشكوك حول نجاعة اللقاحات الراهنة المضادة لفيروس كورونا على المتحور أوميكرون السلالة الجديدة للفيروس التي ظهرت للمرة الأولى بجنوب أفريقيا.

ونقلت فرانس برس عن مايكل راين المسؤول عن الحالات الطارئة في منظمة الصحة العالمية قوله الليلة: “ليس هناك أي سبب للتشكيك بفعالية اللقاحات المتوافرة حاليا ضد كورونا في الحماية من أوميكرون”، مؤكدا أن لا مؤشرات على أن هذا المتحور تسبب بمرض أشد من ذلك الناجم عن المتحور دلتا.

واعتبر المسؤول أن اللقاحات المتوافرة حاليا “عالية الفعالية وأثبتت فعاليتها ضد جميع المتغيرات حتى الآن من حيث شدة المرض والاستشفاء”، مشددا في الوقت نفسه على الحاجة لإجراء مزيد من الأبحاث في هذا الشأن.