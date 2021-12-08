ذهبية لسورية في بطولة آسيا للشطرنج

تتواصل في فندق إيبلا الشام بالعاصمة دمشق منافسات بطولة آسيا في الشطرنج للمخضرمين، والتي تستمر حتى الرابع عشر من الشهر الجاري بمشاركة ١٠ دول.

وانطلقت اليوم منافسات الشطرنج الكلاسيكي (التقليدي) بزمن 90 دقيقة وثلاثين ثانية، بمشاركة ٢٣ لاعباً من سورية و٢٠ لاعباً من الدول المشاركة بالبطولة، وهي تقام لفئتي ٥٠ سنة وفوق ٦٥ سنة، وينتظر أن يحقق فيها لاعبونا نتيجة جيدة.

وكانت البطولة قد افتتحت أمس، حيث أقيمت منافسات الشطرنج الخاطف”بلبتز” التي أحرز فيها لاعب منتخبنا الوطني الدولي طلال الزعيم الميدالية الذهبية، وقد

جاءت الميدالية بعد منافسة مثيرة مع أبطال القارة، حيث تقدم الزعيم في المنافسات بزمن 3 دقائق و2 ثانية متقدماً في النهائي على اللاعب الباكستاني محمود لودهي، بينما ذهبت البرونزية للاعب العراقي حسين علي، والمركز الرابع للاعب الفلسطيني عطا الله تمارة.

وتأتي استضافة سورية للبطولة بعد غياب أكثر من أحد عشر عاماً.

البعث ميديا- عماد درويش