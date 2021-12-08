صرف أكثر من ٦ مليارات ليرة تعويضات أضرار الحرائق

انتهت في محافظة اللاذقية عمليات صرف تعويضات حرائق العام الماضي في ريف المحافظة عن الدفعة الثانية، حيث أنجزت مديرية الزراعة باللاذقية صرف التعويضات للمتضررين وفقاً للبرنامج الذي أعدته لتوزيع التعويضات ضمن القرى وبلغت قيمة المبالغ المسلّمة لغاية تاريخه ٦.١٣٧ مليار ليرة موزعة على 18921 متضرراً.

وذكر مدير الزراعة المهندس باسم دوبا أن قيمة التعويضات تبلغ نحو ٦.٤٠٥ مليارات ليرة سورية ونتيجة عدم قدرة البعض على الحضور في المواعيد المحددة لاستلام مستحقاتهم في قراهم تم تحديد عدد من المراكز موزعة على مستوى المحافظة لتسهيل الإجراءات أمامهم وتخفيف التكاليف عليهم.

ولفت إلى أنه سيتم صرف باقي التعويضات للمزارعين في منطقتي الحفة واللاذقية ضمن دائرة صندوق التخفيف من آثار الجفاف والكوارث الطبيعية في بوقا وفي مبنى دائرة الزراعة بالقرداحة للمزارعين المتضررين عن منطقة القرداحة، بينما يمكن للمزارعين المتضررين في منطقة جبلة استلام تعويضاتهم من مقر دائرة زراعة جبلة.

وكانت عمليات صرف التعويضات بدأت في الأول من شهر تشرين الثاني الماضي ويستفيد منها ١٩٦٨٦ مزارعاً، وفق برنامج تمّ من خلاله تسليم التعويضات لهم في قراهم.

اللاذقية – مروان حويجة