فرع الطلائع باللاذقية يعقد مؤتمره السنوي

ناقش فرع منظمة طلائع البعث في اللاذقية خلال مجلسه السّنوي تحت شعار: ” أملنا بشار .. لنكمل المشوار” خطة العمل الطليعي والتربوي وسبل إغناء الأنشطة والفعاليات والبرامج الثقافية والتربوية والفنية وتنمية المواهب والطاقات الإبداعية، وشملت الطروحات مجالات العمل التّنظيمي، والتّربوي والخدمي.

وقد تحدث الرّفيق الدكتور عزت عربي كاتبي، رئيس منظمة طلائع البعث، عن أهمية التّشاركيّة بين القطاع التّربوي والطليعي في عمل المنظمة لبناء الطفل بناءً متكاملاً، مؤكداً أهمية عقد هذه المجالس الفرعيّة في كلّ عام للتّقويم والتّقييم من خلال عرض الأعمال المنجزة، ومناقشة الرّفاق بغية الاستفادة منها في وضع الخطط للعام القادم، وتحديد آلية وكيفيّة تنفيذه.

الرّفيق المهندس هيثم إسماعيل، أمين فرع اللاذقية للحزب، أكد أنّ طلائع البعث اليوم هم أمل الوطن في مستقبل كريم وافر، منوّهاً إلى دور منظمة الطلائع في بناء الإنسان؛ فبناء ذلك الطّفل هو بناء لمستقبل الوطن.

الرّفيقة سامية صنين، أمين فرع اللاذقية للطلائع أشارت إلى مجمل خطة العمل الطليعي المنفذة وإغناء الأنشطة ببرامج ومبادرات نوعية.

اللاذقية – ياسمين شهيلة