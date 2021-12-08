مباحثات سورية بيلاروسية لتعزيز التعاون الإعلامي

بحث سفير سورية لدى بيلاروس محمد العمراني مع المديرة العامة لوكالة الأنباء الرسمية البيلاروسية بيلتا إيرينا اكولوفيتش العلاقات المتميزة التي تربط البلدين الصديقين والجهود المبذولة لتطويرها في مختلف المجالات بما في ذلك المجال الإعلامي.

وأشار الجانبان خلال اللقاء إلى دور الإعلام إلهام وخصوصاً في الوقت الراهن لمواجهة مختلف أنواع الضغوط والعقوبات والتدابير القسرية الظالمة المفروضة من قبل نفس الدول والجهات على البلدين الصديقين.

وشدد الجانبان على أهمية زيادة وتعميق التعاون القائم بين وكالتي الأنباء العربية السورية سانا والبيلاروسية بيلتا في مواجهة الحرب الإعلامية والصورة المشوهة وغير الموضوعية التي تحاول وسائل الإعلام الغربية ترويجها عن البلدين ومواقفهما.