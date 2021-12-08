مجلس الوزراء.. الموافقة على مصادقة عقدي مشروع توسيع كلية جامعية وبناء مدرسة

وافق رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس اليوم على توصية اللجنة الاقتصادية المتضمنة المصادقة على العقد المبرم بين جامعة دمشق ومؤسسة تنفيذ الإنشاءات العسكرية لتنفيذ الأعمال اللازمة لإنهاء الإكساء الداخلي والخارجي للكتل المتبقية من مشروع توسع كلية العلوم بجامعة دمشق.

كما وافق رئيس المجلس على توصية اللجنة بتصديق العقد المبرم بين مديرية الخدمات الفنية بمحافظة طرطوس ومؤسسة الإسكان العسكرية لتنفيذ بناء مدرسة صافيتا الغربية وذلك ضمن خطة وزارة التربية لاستكمال بناء المدارس في المحافظة.

ووافق المهندس عرنوس أيضا على توصية اللجنة المتعلقة بتأييد مقترح وزارتي الصناعة والاقتصاد والتجارة الخارجية واتحاد غرف الصناعة السورية بتمديد منع استيراد مادة الهيبو كلوريت الصوديوم لنهاية عام 2022 وذلك بشرط استمرار توفر المادة بالأسواق المحلية بأسعار مناسبة.