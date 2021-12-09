الحرب على الإرهاب جبهة لتحقيق أهداف جيوسياسية

كان الجميع يعلم أن الولايات المتحدة ستنتقم من هجمات الحادي عشر من أيلول الإرهابية، لكن القليل منهم كان بإمكانه توقع المدى الذي ستصل إليه. كان إعلانها لما يسمى بالحرب العالمية على الإرهاب أمراً ينذر بالسوء من حيث نطاقه وغموضه، مع الأخذ في الاعتبار الطبيعة العالمية للحرب ضد تكتيك حرب غير تقليدية بأبعاد جسدية ونفسية. كانت هذه أول علامة على أن رد الولايات المتحدة على تلك الهجمات لن يكون باسم العدالة بل كان بالأحرى تحركاً لتحقيق أهداف خفية.

إن قصف تنظيم “القاعدة” في أفغانستان التي زعمت الولايات المتحدة مسؤوليتها عن هجمات الحادي عشر من أيلول الإرهابية لم يلق أي اعتراضات من المراقبين. لكن تحولها المفاجئ إلى تغيير الهدف ليصبح ضد طالبان أظهر مدى سرعة تغيير المهمة. بعد ذلك بوقت قصير تطور هذا إلى ما وصفه الأمريكيون باستخفاف بأنه “بناء الأمة” وهو ما يشير إلى التغيير الكامل للنسيج الاجتماعي والسياسي للدول التي تعرضت للغزو.

ثم بدأ المراقبون يكتشفون أن الولايات المتحدة كانت تستغل حربها من أجل تحقيق أهدافها الجيوسياسية. ففي السياق الأفغاني، يمكن تبسيط ذلك في رغبتها في استخدام ذلك البلد المتمركز جغرافياً واستراتيجياً لغرض تعزيز تغييرات الأنظمة الأخرى في جميع أنحاء منطقة وسط وجنوب غرب آسيا عبر محاولات “الثورة الملونة” التي حدثت في الجمهوريات السوفيتية السابقة خلال السنوات السابقة.

وضع كتاب “رقعة الشطرنج الكبرى: الأولويات الأمريكية والتأثيرات الجيوستراتيجية”، لمستشار الأمن القومي السابق زبيغنيو بريجنسكي عام 1997 الأساس لكل هذا. اقترح العقل المدبر الأمريكي أن يفعل كل ما في وسعه لإبقاء الصين وروسيا منفصلتين عن بعضهما البعض من أجل منعهما من توحيد قواهما لمواجهة مخططات الولايات المتحدة أحادية القطب في أوراسيا. كان تقسيم وحكم ما وصفه بشكل استفزازي بـ “البلقان الأوراسي” الممتد من غرب آسيا إلى آسيا الوسطى هدفاً رئيسياً.

ومن ثم كانت حرب العراق في عام 2003 بحجة أن زعيمها السابق المتحالف مع الولايات المتحدة يمتلك ما يسمى بأسلحة الدمار الشامل، وربما كان له دور في هجمات الحادي عشر من أيلول الإرهابية من خلال علاقاته المزعومة مع “القاعدة” وكانت مكملة لحربها الأفغانية. يقع العراق مثل أفغانستان في موقع جيوستراتيجي وإن كان في وسط غرب آسيا على عكس الفضاء الثلاثي حيث تقع أفغانستان. ومع ذلك ، فإن أوجه التشابه الاستراتيجية قريبة بما فيه الكفاية.

وللأسف تم إطلاق العنان لأسوأ سيناريو في فضاء شمال إفريقيا وغرب آسيا المترابطين (والتي ليست مصادفة إحدى المنطقتين اللتين حددهما بريجنسكي على أنهما “البلقان الأوراسي”، والتي أراد أن تقسمها الولايات المتحدة وتسيطر عليها). حاول بعض المراقبين الغربيين في ذلك الوقت أن ينسبوا ذلك جزئياً إلى الديمقراطية العراقية المزعومة التي فرضتها الولايات المتحدة. بالطبع، من المعروف الآن أن هذه كانت بالفعل حرباً هجينة أثارها الاستغلال الخارجي لصراعات الهوية الموجودة مسبقاً من قبل المنظمات غير الحكومية المدعومة من الولايات المتحدة وغيرها.

والغرض من توضيح ذلك ومقارنته بالانتفاضة الفاشلة في آسيا الوسطى قبل أقل من عام هو إظهار العلاقة الجيوستراتيجية بين الحربين الأمريكية على أفغانستان والعراق والتي تم إطلاقها رسمياً بذرائع مكافحة الإرهاب ولكنها تطورت في النهاية إلى مشاريع “بناء الأمة” التي تهدف إلى إرساء الأساس لإجراء تغييرات في النظام الإقليمي لتقسيم وحكم “البلقان الأوراسي”. لم تكن أي من الحربين تدور بصدق حول مكافحة الإرهاب أو الأمن القومي الأمريكي. بدلاً من ذلك ، تضمنت هذه الحروب أهدافاً جيوسياسية ذات مصلحة ذاتية.

انتشر ما يسمى “الربيع العربي” بسرعة إلى ليبيا التي تقع أيضاً في وسط منطقتها بشمال إفريقيا، وأثار حرباً بقيادة الناتو على أساس الرد على إرهاب الدولة المزعوم لزعيمها السابق ضد شعبه. مرة أخرى، تم استغلال ذرائع “مكافحة الإرهاب” لتحقيق أهداف خفية ذات طبيعة جيوسياسية ولا سيما تسهيل مشروع الغرب “بناء الدولة” الفاشل في نهاية المطاف في هذه الدولة الغنية بالطاقة.

الدرس الذي يجب تعلمه هو أنه استغلت الولايات المتحدة هذا الهدف “النبيل” كواجهة لأهداف جيوسياسية. في الحالتين العراقية والليبية لم تكن هناك تهديدات إرهابية فعلية للمصالح الغربية إلا بعد تدمير تلك الدول وبُذلت محاولات لإعادة بنائها وتحويلها إلى “ديمقراطيات”. في الحالة الأفغانية، شكلت “القاعدة” فقط تهديداً للآخرين وليس لطالبان التي لم يكن لديها أبداً أي خطط توسعية أجنبية.

لقد أدت الحرب الأمريكية العالمية على الإرهاب إلى زيادة الإنتاج، من خلال خلق الكثير من الأرض الخصبة لهذه الظاهرة الشريرة لتظهر في جميع أنحاء “منطقة البلقان الأوروبية الآسيوية” حيث تقدمت أمريكا بهدفها الجيوسياسي القائم على المصلحة الذاتية المتمثل في محاولة تقسيم الصين وروسيا بالوكالة. لذلك يتعين الآن على هاتين الدولتين اللتين تحترمان القانون الدولي محاربة هذه الآفة على عكس الولايات المتحدة، وتوحيد الجهود لإحباط هذه التهديدات الإرهابية من أجل إنهاء الفوضى التي خلفتها الولايات المتحدة عبر أوراسيا وما بعدها.

ترجمة: هناء شروف