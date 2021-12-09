الصحة العالمية تدعو للإسراع بالتطعيم ضد كورونا

دعت منظمة الصحة العالمية إلى الإسراع بأخذ اللقاحات لمواجهة متغيرات فيروس كورونا مشيرة إلى أنه حتى لو كانت فعالية اللقاح أقل تجاه (أوميكرون) يبقى التطعيم أفضل من عدمه.

وقال مدير المنظمة تيدروس أدهانوم غيبرييسوس في بيان نشره اليوم موقعها الرسمي “بدأنا الآن في رؤية صورة متسقة للزيادة السريعة في انتقال العدوى على الرغم من أن المعدل الدقيق للزيادة بالنسبة للمتغيرات الأخرى لا يزال صعبا حاليا لذلك سيكون من المهم رصد ما يحدث في جميع أنحاء العالم بعناية لفهم ما إذا كان بإمكان أومكيرون أن يتفوق على دلتا”.

من جانبها قالت ماريا فان كيرخوف رئيسة الفريق التقني في المنظمة المعني بكوفيد 19.. “نرى ارتفاعا في الانتقال في جنوب إفريقيا ونرى عددا من تقارير متزايدة حول العالم بشأن متغير أوميكرون وثمة تحديات في فهمنا إزاء مدى انتشاره وأحد الأمور التي ننظر إليها الآن هو كيف ينتشر أوميكرون في أوساط مجتمعات مختلفة “داعية إلى التعجيل في إدارة اللقاحات “لأن اللقاحات تعمل ضد متغير دلتا وحتى إن كانت هناك فعالية أقل لأوميكرون يظل التطعيم أفضل من عدمه”.

وحسب خبراء المنظمة الأممية فإن بعض سمات (أوميكرون) بما في ذلك انتشاره العالمي والعدد الكبير من طفراته تشير إلى أنه يمكن أن يحمل تأثيراً كبيراً على مسار جائحة كوفيد 19 لكن لا يزال من الصعب معرفة ما سيكون عليه هذا التأثير بالضبط .