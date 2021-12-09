ديمة الحايك أفضل ممثلة عربية شابة لعام 2021

حصدت الممثلة السورية ديمة الحايك جائزة أفضل ممثلة عربية شابة في مجال الدراما لعام 2021 في مهرجان (الأفضل ميدل إيست) بدورته السادسة في الإمارات العربية المتحدة التي تمنح بتصويت الجمهور ضمن مجالات الدراما والسينما والغناء والإعلام.

ونالت الجائزة بعد مشاركتها في المسلسل العربي الطويل (الميراث) بشخصية ديمة الذي بدأ عرضه في الأول من شهر آذار عام 2020 وما زال مستمراً حتى الآن مقترباً من الحلقة الخمسمئة.

وعلقت على فوزها بالجائزة بالقول “طموحي كبير لا حدود له وهذه الجائزة ما هي إلا الخطوة الأولى في مشوار الألف ميل أحاول تطوير أدواتي وموهبتي يومياً وأطمح للمزيد لأثبت نفسي أكثر”.

يشار إلى أن ديمة الحايك بدأت مسيرتها الفنية عام 2016 بمشاركتها في مسلسل (نص يوم) إلى جانب النجمين تيم حسن ونادين نسيب نجيم قبل أن تتوالى مشاركاتها في الدراما السورية ومن أعمالها (هارون الرشيد – ببساطة – شبابيك – بقعة ضوء – الحرملك – أبناء القلعة – قلبي معي – صقار).