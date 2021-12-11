الاحتلال التركي ومرتزقته يقصفون قرية الدردارة شمال الحسكة
قصفت قوات الاحتلال التركي ومرتزقتها من الإرهابيين قرية الدردارة في ناحية تل تمر بريف الحسكة الشمالي الغربي.
وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال التركي بالتعاون مع التنظيمات الإرهابية التابعة لها والمنتشرة أقصى الريف الشمالي للحسكة قصفت بسلاح المدفعية الثقيلة قرية الدردارة إلى الشمال من بلدة تل تمر ما تسبب بأضرار مادية في عدد من منازل المواطنين والممتلكات العامة.
ولفتت المصادر إلى تفاقم الوضع المأساوي وغير الإنساني الذي يعيشه أهالي القرية وخاصة الأطفال والنساء نتيجة القصف المستمر لقوات الاحتلال التركي ومرتزقتها للقرية.