بمشاركة 60 مستفيداً افتتاح معرض نبض حلب على أرض سوق الانتاج

حلب – معن الغادري

افتتح مساء اليوم على أرض سوق الانتاج معرض “نبض حلب” الذي تنظمه الأمانة السورية للتنمية، والمجلس النرويجي للاجئين.

وبين مدير الأمانة السورية للتنمية بحلب المهندس “جان مغامز” أن المعرض يستمر لثلاثة أيام ويضم 60 مستفيداً ممن اتبع دورات في التدريب المهني ، والتي أقامتها “الأمانة ” بالتعاون والتنسيق مع المجلس النرويجي ، وبعض الجمعيات الأهلية، لافتاً أن المعروضات تضم المنتجات الغذائية والألبسة والاحذية والمهن اليدوية والمواد الغذائية وغيرها، موضحاً أن بامكان المستفيدين الحصول على قروض من المؤسسه الوطنية للتمويل الصغير، ومنح من الأمانة السورية للتنمية، أو المجلس النرويجي، إضافة إلى التنسيق مع غرفة التجاره لتسويق هذه المنتجات ، بهدف تمكين المستفيدين من تطوير أعمالهم، وتحسين دخلهم.

من جانبه أوضح رئيس اتحاد غرف السياحة السورية المهندس “طلال خضير” أن أهمية المعرض، تنطلق من خلال تأمين فرص إنتاجية للشباب الذين عانوا من خلال فترة الحرب، وتمكينهم من المشاركة بالإنتاج ضمن هذه المشاريع الصغيرة ، وتحفيزهم لتطوير أعمالهم ومشاريعهم، وفق برامج دعم قانونية، لتحقيق خطوات عملية والانتقال من المشاريع الصغيرة إلى مشاريع أوسع.

وبين عدد من المشاركين في المعرض أن إقامة المعرض بمثابة فرصة غنية وسانحة لعرض منتجاتهم وحافزاً لزيادة الانتاج والانتقال إلى توسيع أعمالهم مستقبلاً.