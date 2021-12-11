ضبط كميات كبيرة من المخدرات معدة للتهريب إلى خارج سورية

ضبطت الجهات المختصة في درعا كميات كبيرة من حبوب الكبتاغون ومادة الحشيش المخدر على الحدود السورية الأردنية كانت معدة للتهريب إلى الخارج.

مصدر في الجهات المختصة قال في تصريح لـ”سان”ا.. “من خلال المتابعة الدقيقة قمنا بمصادرة عشرات الكيلوغرامات من مادة الحشيش المخدر مع مئات آلاف حبوب “الكبتاغون” المخدر كانت معدة للتهريب إلى خارج سورية عبر الحدود السورية الأردنية في المنطقة الممتدة بين محافظتي درعا والسويداء”.

وأضاف المصدر.. إن الجهات المختصة عملت على توقيف بعض المهربين وتعمل على متابعة آخرين لتوقيفهم وتقديمهم للجهات القضائية المعنية.