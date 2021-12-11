طهران تجدد إدانتها للاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على سورية

أكدت إيران مجدا إدانتها واستنكارها الشديدين للاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على سورية وطالبت المجتمع الدولي بالقيام بمسؤولياته لوقف هذه الاعتداءات.

وندد مساعد الرئيس الإيراني للشؤون البرلمانية سيد محمد حسيني خلال لقائه اليوم سفير سورية في طهران الدكتور شفيق ديوب باعتداءات الاحتلال الأميركي على أجزاء من الأراضي السورية ونهبه لخيراتها ومواردها الطبيعية داعياً إلى الانسحاب الأميركي من سورية والعراق ودول المنطقة، مؤكدا على استعداد إيران الكامل للمساهمة في إعادة إعمار ما دمرته الحرب الإرهابية في سورية.

بدوره شدد ديوب على ضرورة تكثيف التعاون وتعزيزه في المجالات العلمية والسياحية والتقنية والتكنولوجية منوهاً بدور برلماني البلدين المهم في تشريع القوانين التي تلعب دوراً كبيراً بدفع مسيرة التعاون الاستراتيجي إلى الأمام، لافتا إلى إلى أهمية تكثيف اللقاءات بين مسؤولي البلدين على مختلف المستويات.

كما بحث الجانبان العلاقات الاستراتيجية بين البلدين في المجالات كافة إضافة إلى التطورات الإقليمية والدولية.