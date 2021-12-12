أنشطة رياضية وفنية وتطوعية في أيام عمل لشبيبة طرطوس

خطوة إيجابية هادفة تسعى لاستثمار طاقات الشباب وتوجيه مواهبهم وإبداعاتهم ضمن أيام عمل وأنشطة مستمرة للشبيبيين في محافظة طرطوس على اختلاف الوحدات والمناطق،حيث يتم تنفيذ أيام عمل اتحادية في كل يوم سبت ضمن الموسم الدراسي الحالي.

يؤكد نادر شربا، رئيس مكتب المعلوماتية والتنظيم في فرع الشبيبة في تصريحه لـ “البعث ميديا” أن أيام النشاط هذه تأتي استكمالاً لخطة المنظمة في مجال التنظيم ورعاية الشباب، وبالتعاون مع وزارة التربية منذ بداية العام، حيث تم تنفيذ يوم عمل اتحادي مؤخراً في روابط المدينة الأولى، والمدينة الثانية، وبانياس، ومشتى الحلو، والشيخ بدر، وبرمانة المشايخ، وصافيتا والقدموس، والمنطقة الثانية، والدريكيش، ومركز نشاط العنازة الشبابي، مضيفاً “نحن مستمرون في يوم السبت بمشاركات وأنشطة مختلفة ترفع من سوية الرفاق الشبيبيين من فئات التعليم الأساسي وتنمي فيهم حب العمل والتطوع وتثقل مواهبهم وخبراتهم ومهاراتهم في شتى المجالات”.

وحول المشاركات المنفذة، أوضح شربا، أنها كانت في مجالات الرياضة، بدءاً من الرياضة الصباحية لجميع المشاركين إلى كرة القدم، والسلة، وألعاب الذكاء كالشنطرنج، والفنون بأنواعها من رسم بالخشب، والزيتي، والمائي، والزخرفة، كذلك الأشغال اليدوية، كذلك الشعر والمسرح والغناء والرسم، بالإضافة الى أعمال تطوعية أخرى في الوحدات المنفذ فيها اليوم الاتحادي.

وعن آرائهم في تلك المشاركات، بيّن مجموعة من الشباب المشاركين أهمية هذه الأيام في زرع بذور حب العمل والتطوع وتنمية المواهب ورعاية جيل الشباب.

يذكر أن الرفاق المدربين خلال اليوم الاتحادي هم من الكوادر التربوية والاتحادية في الوحدات المنفذ فيها اليوم الاتحادي.

طرطوس- محمد محمود