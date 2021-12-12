اعتباراً من الغد.. السماح بدخول جميع الرعايا اللبنانيين إلى سورية

أصدرت وزارة الداخلية تعميماً بالسماح بدخول جميع الرعايا اللبنانيين إلى سورية اعتباراً من غد الاثنين شريطة التقيد بالإجراءات الصحية المتخذة من وزارة الصحة.

وجاء في تعميم تلقت سانا نسخة منه أنه اعتباراً من 13-12-2021 يسمح بدخول جميع الرعايا اللبنانيين إلى القطر شريطة التقيد بالإجراءات الصحية المتخذة من وزارة الصحة وتشمل تحليل PCR لم يمض عليه أكثر من 96 ساعة من المخابر اللبنانية المعتمدة أصولاً أو شهادة تثبت الحصول على لقاح ضد فايروس كورونا.