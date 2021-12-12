البطريرك يونان: أبناء سورية متمسكون بتراب وطنهم

أكد بطريرك السريان الكاثوليك الانطاكي مار اغناطيوس يوسف الثالث يونان خلال زيارته الرعوية محافظة الحسكة تمسك أبناء سورية بتراب وطنهم رغم ما مر عليها من حروب تبعتها ظروف قاسية.

ودعا البطرك يونان في تصريح لوسائل الاعلام بعد ترؤسه قداساً إلهياً في مطرانية السريان الكاثوليك بالمدينة إلى الثبات والتجذر في الأرض ورفض كل المغريات منوهاً بدور رجال الدين في صمود وثبات الطوائف المسيحية ورفضهم للهجرة.

وعبر البطريرك عن سعادته لوجوده بين أبناء محافظة الحسكة مشيراً إلى أن صلواتنا دائماً تكون من أجل سورية خاصة في هذه الأيام المباركة التي تسبق عيد ميلاد السيد المسيح سائلاً الله أن تبقى سورية عنواناً للحضارة والانفتاح والإشعاع في العالم وأن يكون أبناؤها قدوة للأجيال القادمة عبر تمسكهم بوطنهم وجذورهم.