الرئيس الروسي: عملاء الاستخبارات الأمريكية تسللوا إلى منشآت نووية روسية

ذكر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن عملاء الاستخبارات الأمريكية كانوا في تسعينيات القرن الماضي موجودين في بعض المنشآت النووية الوطنية الروسية.

وفي مقابلة صحفية تم تسجيلها من أجل الفيلم الوثائقي “روسيا التاريخ الحديث” قال بوتين كانوا يتسللون إلى كل مكان وحتى إذا لم يكونوا موظفين في وكالة الاستخبارات المركزية فكانوا على الأرجح يرسلون تقارير لوزارة الخارجية الأمريكية ولتلك الوكالة حول نتائج عملهم، مشيرا إلى أن البلدين وقعا حينها اتفاقية تقضي بوجود خبراء أمريكيين في بعض المنشآت النووية الروسية مضيفاً كانوا يتواجدون في منشآتنا ويحضرون إلى هناك كل يوم كما لو كانت أماكن عملهم.