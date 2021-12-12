رفع سعر البنزين المدعوم إلى 1100 ليرة

أصدرت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك اليوم قراراً برفع سعر ليتر البنزين الممتاز أوكتان 90 المدعوم المستلم على البطاقة الإلكترونية إلى 1100 ليرة سورية.

وجاء في قرار الوزارة الذي تلقت سانا نسخة منه أنه على أصحاب المحطات الإعلان عن أسعار ونوعية البنزين بشكل واضح ومقروء ضمن المحطات مع فرض عقوبات في حال المخالفة.

وأشارت الوزارة إلى أن القرار يدخل حيز التنفيذ عند منتصف الليل .

ويأتي هذا القرار وفق الوزارة بهدف التقليل من الخسائر الهائلة في موازنة النفط وضماناً لعدم انقطاع المادة أو قلة توافرها.